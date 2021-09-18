В Москве прошел розыгрыш квартир среди участников онлайн-голосования

В Москве разыграли десять квартир среди участников электронного голосования на выборы в Госдуму. О подробностях рассказало агентство «Москва».

Розыгрыш прошел в эфире телеканала «Москва 24» в рамках программы «Миллион призов». В нем приняли участие более миллиона жителей столицы. Все они проголосовали дистанционно до 17 сентября 20:00 часов.

Москвичам напомнили, что у каждого участника онлайн-голосования есть возможность получить однокомнатную квартиру в столице, автомобиль или призовые баллы, которыми можно будет оплатить товары и услуги у партнеров акции. Они будут действительны до 1 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что явка избирателей на электронное голосование в Москве составила 63,5 процента. В Общественной палате уточнили, что система электронного голосования доступна круглые сутки и работает без сбоев. Отдать свой голос можно до 20:00 часов 19 сентября.

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