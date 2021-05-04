В Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади прошла вторая ночная репетиция парада Победы. В ней участвовали пешие парадные расчеты и военная техника, сообщает газета «Известия».

Всего в шествии приняли участие 13 тысяч военнослужащих и 130 единиц современного вооружения и техники. Среди них бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82, ракетные комплексы «Ярс», боевые машины поддержки танков «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 и другие.

Сообщается, что кроме военной техники на параде будут представлены отечественные кабриолеты Aurus.

Первая ночная репетиция прошла на Красной площади 30 апреля. В ней было задействовано 37 пеших расчетов, состоящих из более 12 тысяч человек, а также 190 единиц военной техники.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!