В Москве пьяный боливиец на самокате попал в ДТП и обманул полицейских

Гражданин Боливии на самокате попал в ДТП на улице Маросейке в Москве и обманул полицейских. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 33-летний мужчина в момент инцидента был пьян. Он не справился с управлением и врезался. В полиции боливиец заявил, что его избили и забрали самокат, однако на самом деле все его вещи были при нем.

Мужчину доставили в больницу. Проводится проверка.

Накануне, 30 августа, сообщалось, что мошенники, представившиеся работниками ГИБДД, пригласили певца-шансонье Армена Петросяна на банкет в Москве и исчезли. Одним из условий выступления на мероприятии был перевод денег в размере 29 тысяч рублей на номер мобильного телефона звонившего. Певец согласился на выполнение договоренностей, однако, когда приехал на место, то понял, что его обманули: ни работников ГИБДД, ни банкета там не было.

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