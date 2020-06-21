В Москве раскрыли последствия ливня

В Москве после прошедшего в субботу, 20 июня, ливня подтопило свыше 30 участков автомобильных дорог и два подземных пешеходных перехода. Последствия стихии раскрыл РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, в разных районах Москвы также зафиксировали обвал грунта с тротуаром и падение десятка деревьев.

Сильный ливень, обрушившийся на город, в частности, затопил накануне днем Варшавское шоссе. Очевидцы сняли на видео образовавшиеся из-за этого пробки. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что движение на данной участке осуществлялось по левым рядам в обоих направлениях.

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