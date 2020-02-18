В Москве распустилась верба

В Москве из-за аномально теплой погоды начала распускаться верба. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил РИАМО специалист «Мосприроды».

По словам собеседника агентства, верба зацвела в районе реки Химки и на юге столицы. «Температура нынешней зимой держится выше климатической нормы, как об этом сообщают метеорологические службы. Соответственно, цветения начались раньше обычного почти на месяц», — пояснил он.

Специалист добавил, что если температурные значения сохранятся на нынешнем уровне, раньше положенного срока могут также зацвести ольха и орешник. «Сказать однозначно, хорошо это или плохо, нельзя. Но можно ответить законом Барри Коммонера (американский биолог и эколог): "Природа знает лучше"», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 18 февраля погода в Москве побила температурный рекорд 1949 года. Так, воздух в столице прогрелся до плюс 5 градусов, что на 0,6 градуса больше, чем в середине ХХ века.

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