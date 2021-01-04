В Москве расширили список вакцинируемых от коронавируса, теперь записаться и получить прививку могут работники банковской и финансовой сфер, а также сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Новые категории получателей вакцины смогут зарегистрироваться на прививку уже начиная с понедельника, 4 января. Собянин напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

До этого перечень лиц, которые смогут записаться на вакцинацию от коронавируса, расширяли 30 декабря. Тогда в него включили работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Кроме того, сделать прививку от COVID-19 смогут москвичи, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

Жители Москвы могут записаться на прививку от коронавируса порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник, а также позвонив по номеру телефона пункта вакцинации. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

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