В Москве расширили список вакцинируемых от коронавируса

В среду, 13 января, в Москве расширяется список вакцинируемых от коронавируса, теперь записаться на прививку могут ученые, сотрудники IT-сферы и связи, работники частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, с четверга, 14 января, в городе начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов. Таким образом, их общее количество возрастет с 70 до 100.

В последний раз перечень лиц, которые смогут записаться на вакцинацию от коронавируса, расширяли 30 декабря. Тогда запись на прививку стала доступна работникам строительного комплекса, студентам колледжей и вузов старше 18 лет. Кроме того, сделать прививку от COVID-19 получили возможность москвичи, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

Жители Москвы могут записаться на прививку от коронавируса порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник, а также позвонив по номеру телефона пункта вакцинации. Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

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