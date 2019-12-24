В Москве растаял главный каток России

В 2019 году каток на ВДНХ работает с 23 ноября. В будние дни, кроме понедельника, он открыт для посетителей с 11:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00.

Главный каток России работает на ВДНХ с 2014 года. Он попал в Книгу рекордов России, также считается крупнейшим катком Европы. Единовременно каток на ВДНХ вмещает до 4,5 тысячи человек. В день на льду смогут покататься 20 тысяч человек.

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