В Москве растаял главный каток России
Главный каток России, расположенный в Москве на ВДНХ, растаял на глазах у очевидцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».
23 декабря погода в столице установила рекорд третий раз за месяц. Максимальная температура достигала 7-8 градусов тепла. При этом весь двенадцатимесячный период может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года.
В 2019 году каток на ВДНХ работает с 23 ноября. В будние дни, кроме понедельника, он открыт для посетителей с 11:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00.
Главный каток России работает на ВДНХ с 2014 года. Он попал в Книгу рекордов России, также считается крупнейшим катком Европы. Единовременно каток на ВДНХ вмещает до 4,5 тысячи человек. В день на льду смогут покататься 20 тысяч человек.
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