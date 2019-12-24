Сегодня в 12:16

В Москве растаял главный каток России

Новости /
Кадр: видео telegram-канал «Московские новости»

Главный каток России, расположенный в Москве на ВДНХ, растаял на глазах у очевидцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

23 декабря погода в столице установила рекорд третий раз за месяц. Максимальная температура достигала 7-8 градусов тепла. При этом весь двенадцатимесячный период может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года.

В 2019 году каток на ВДНХ работает с 23 ноября. В будние дни, кроме понедельника, он открыт для посетителей с 11:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00.

Главный каток России работает на ВДНХ с 2014 года. Он попал в Книгу рекордов России, также считается крупнейшим катком Европы. Единовременно каток на ВДНХ вмещает до 4,5 тысячи человек. В день на льду смогут покататься 20 тысяч человек.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.