В Москве разыграют Renault Logan за прививку от COVID-19

В Москве среди привившихся от коронавируса разыграют пять автомобилей Renault Logan. Об этом в беседе с ТАСС рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

13 июня столичные власти запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, принять участие в розыгрыше автомобиля смогут люди, которые с 14 июня по 11 июля 2021 года впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19.

«Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24"», — уточнил Собянин, добавив, что главным выигрышем для тех, кто привьется, станет «собственное здоровье и душевное спокойствие».

За последние сутки в столице выявили 6805 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 1 248 112. За сутки в Москве умер 71 человек, всего с начала пандемии скончались 21 050 пациентов. Суточный показатель выздоровления в столице — 3045, общий — 1 099 598.

Ранее из-за резкого повышения заболеваемости коронавирусом Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. В своем блоге градоначальник пояснил, что решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). Собянин отметил, что подобное решение пришлось принять, чтобы «приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей».

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