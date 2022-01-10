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В Москве ребенок на ватрушке скатился в ледяную реку
Кадр: телеграм-канал «Москва 24»
На юго-западе Москвы ребенок упал в реку, катаясь на тюбинге в парке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».
По данным источника, двое детей спускались со склона в связке из двух тюбингов. Следовавший вторым ребенок успел отцепиться, а первый слетел в реку с высоты пары метров. Подоспевшие вовремя родители успели быстро вытащить школьника из воды.
Инцидент успели снять на видео случайные прохожие.
Ранее в Москве сотрудники коммунальных служб начали бороться с опасными катаниями на ватрушках.