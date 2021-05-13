В Москве ребенок сбежал из частного детского сада

В Москве ребенок 2018 года рождения сбежал из частного детского сада, расположенного по Митинской улице. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

На гуляющего по улице без присмотра малыша обратили внимание местные жители и обратились в правоохранительные органы. В настоящее время мальчик возвращен родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает РЕН ТВ, ребенок пришел в ближайший магазин. А сотрудники садика обнаружили пропажу, только когда забирать сына пришла его мать.

По факту происшествия Главное следственное управление СК РФ по Москве организовало доследственную проверку. Следователи опрашивают сотрудников частного детского сада, устанавливают полную картину произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа дома на севере Москвы. Малыш остался без присмотра матери, хотя она в это время находилась в квартире. Пострадавший был доставлен в больницу, а столичная прокуратура организовала проверку.

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