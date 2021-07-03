В Москве решили перейти «к более тонким настройкам» в строительстве метро

В Москве перейдут «к более тонким настройками» в строительстве метро, после 2023 года значительные темпы строительства снизятся, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Russia Today, его слова приводит АГН «Москва».

Он отметил, что с 1936 по 2010 годы было построено около 305 километров линий метрополитена, не считая депо, а также 178 станций. С 2011 года завершено строительство 60 станций подземного метро, 177 километров путей и 30 объектов на Московском центральном кольце (МЦК).

Бочкарев подчеркнул, что существуют разумные, целесообразные этапы строительства метро, поэтому такие огромные темпы не планируются, в дальнейшем будут, например, продляться и соединяться существующие линии.

«Мы сделали рывок просто фантастический, запредельный. У нас были свои технологии, свои методы, вовлеченность, героический труд ежедневный, но дальше мы перейдем в более спокойный режим», — заключил заместитель мэра Москвы.

Ранее Бочкарев сообщил, что еще 24 станции откроются в московском метро до конца 2023 года. По словам чиновника, 21 из этих станций уже активно строится. Он добавил, что строительство метро является ключевой программой городского стройкомлекса.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!