Власти Москвы рассказали о планах открыть 24 станции метро до конца 2023 года

Еще 24 станции откроются в московском метро до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев, передает ТАСС.

По словам чиновника, 21 из этих станций уже активно строится. Так, в этом году к открытию подготовят 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Ее строительство завершится в 2022 году. После этого БКЛ станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта.

Как отметил Бочкарев, строительство метро является ключевой программой городского стройкомлекса. «Именно внеуличный транспорт позволяет нам обеспечивать более эффективное и комфортное перемещение людей по городу, что напрямую влияет на безопасность и экономическую жизнь Москвы», — пояснил он.

С 1936 до 2010 года в столице было построено 178 станций метро, добавил Бочкарев. За следующие десятилетие появилось еще 90 наземных и подземных станций.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка новой линии метро — Рублево-Архангельской — от «Шелепихи» до «Липовой Рощи». Протяженность участка составит 12,65 километра. На нем будут шесть станций: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая Роща».

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!