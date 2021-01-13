В Москве резко подорожали однокомнатные квартиры

В Москве в 2020 году заметили резкий рост цен на однокомнатные квартиры, обусловленный повышенным спросом на строящееся жилье. Об этом в среду, 13 января, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Так, средняя стоимость «однушек» в новостройках по итогам года увеличилась на 27 процентов. В «старой» Москве за год однокомнатные квартиры подорожали более чем на четверть, а в Новой Москве — на 16 процентов. Стоимость двухкомнатных квартир выросла на 28 и 21 процент соответственно.

Эксперты отмечают, что в 2021 году в сфере недвижимости многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране.

«В первом полугодии, с учетом характерной сезонности, спрос будет умеренным. К лету из-за завершения программы льготной ипотеки снова может возникнуть ажиотаж вокруг квартир в новостройках, который спровоцирует вымывание ликвидных лотов и увеличение средней стоимости квадратного метра», — приводятся в сообщении прогнозы специалистов.

В декабре 2020-го сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве расположена в Гранатном переулке около Патриарших прудов. Стоимость панорамного жилья площадью 901 квадратный метр составляет почти 2,7 миллиарда рублей.

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