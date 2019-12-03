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В Москве родились четверняшки

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Московском перинатальном центре имени Мухина родились четверняшки. Сейчас два мальчика и две девочки находятся под наблюдением неонатологов, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

В перинатальном центре уточнили, что вес новорожденных девочек — 1,5 килограмма и 1,6 килограмма, мальчиков — 1,67 килограмма и 1,68 килограмма. «Для четверых сразу это очень неплохо», — подчеркнули специалисты.

Также сообщается, что отец мальчика — гражданин Омана, а мать — россиянка. Во время родов мужчина находился за дверью операционной.

В октябре стало известно, что самыми распространенными именами для новорожденных в столице оказались Александр и София. Также популярными мужскими именами стали Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей, а женскими — Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

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