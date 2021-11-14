В Москве россияне устроили необычный перформанс

В Басманном районе столицы россияне устроили необычный перфоманс с черным скотчем и живой змеей. Об этом рассказали местные жители в группе Facebook «Басманные Новости».

Автор топика рассказала, что все произошло около метро «Электрозаводская». Несколько молодых людей обмотались с ног до головы черным скотчем, после чего «водрузили» на себя живую змею.

По словам очевидцев, на вопрос, в чем был смысл инсталляции, авторы ничего не объяснили. «Я тоже поинтересовалась у молодёжи — парень улыбнулся и ответил: перфоманс. А в чем он заключается — не ответил. Постеснялся, видимо», — написал один из юзеров.

Некоторым пользователям, в том числе и автору поста, получившийся образ напомнил вымышленного фантастического персонажа из детских сказок Корнея Чуковского — Тянитолкая.

Другие же просто посочувствовали героям инсталляции. «Боже, они ещё и лица скотчем обмотали? Как же они отдирать его будут?! Видела сию инсталляцию на этапе полуготовности, но что этим закончится…», — отметила жительница района.

Ранее россияне предложили переставить арт-объект «Большая глина №4» в другое место в Москве. Пользователи поделились своими впечатлениями от инсталляции, а также высказали идею, что объект можно перенести на Крымскую набережную.