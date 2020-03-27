В Москве с помощью видеокамер поймали нарушителя карантина

Московская полиция доставила в больницу пациента с коронавирусом, нарушившего условия лечения на дому и вышедшего на улицу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что болезнь у пациента протекает в легкой форме, и поэтому врачи разрешили ему выздоравливать вне больницы. Мужчина подписал согласие о самоизоляции и обязался ему следовать. Врачи скорой помощи сфотографировали его и передали снимок в базу данных системы видеонаблюдения.

Уже на следующий день после визита врачей мужчина решил погулять. «Прогулка его закончилась неудачно — скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы», — сказала Ракова.

Ранее москвичам раскрыли способ отличить мнимые симптомы коронавируса от настоящих. Главный психолог Минздрава Юрий Зинченко рассказал, что граждане с повышенной тревогой способны приписать себе симптомы, которые могут быть вызваны последствиями действий самого человека. Чтобы избежать этого, эксперт посоветовал три раза измерить температуру тела и сохранять спокойствие. «Если симптомы мнимые, через несколько минут дыхание должно выровняться, одышка и давление — уйти», — объяснил он.

По данным на 26 марта, в России 840 зараженных коронавирусом, при этом большинство случаев — 546 — приходятся на столицу. Двое пациентов больницы в Коммунарке скончались. 38 человек полностью излечились.

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