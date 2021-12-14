В Москве школьница пыталась сломать себе ногу ради пропуска контрольной

В Москве 13-летняя семиклассница из 192-й школы пыталась сломать себе ногу, чтобы не пойти на контрольную работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, у школьницы должно было пройти важное тестирование, к которому она была не готова. Чтобы его пропустить, девочка решила сломать ногу, спрыгнув с дивана. А чтобы минимизировать боль, намазала конечности обезболивающей мазью и выпила 16 таблеток.

В результате школьница испугалась и не стала проводить на себе опасные эксперименты, однако таблетки выпить успела. Ее госпитализировали на скорой в Детскую городскую клиническую больницу №13 имени Н.Ф. Филатова. После проведенных процедур со школьницей провели воспитательную беседу и отпустили домой.

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