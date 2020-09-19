В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по ситуации с инфекцией в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония, а тест на COVID-19 дал положительный результат. Накануне сообщалось о восьми умерших с таким диагнозом.

Таким образом, общее число жертв инфекции в столице выросло до 5044 человек.

Всего за сутки в России выявили 5905 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 24,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, в России выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что летальность от коронавируса в августе составила 5,06 процента. В эту долю вошли пациенты, для которых инфекция стала главной или сопутствующей причиной гибели.

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