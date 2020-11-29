В Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще 74 пациента с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом общее число жертв COVID-19 в городе достигло 8902. Днем ранее в Москве умерли 72 пациента с коронавирусом.

За прошедший день в столице выявили 6798 новых случаев инфицирования. Общее число зараженных в Москве достигло 599 213, из них вылечились 447 111 человек. В России с начала пандемии COVID-19 заболели 2,26 миллиона граждан.

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