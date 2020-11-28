В Москве умерли еще 72 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве умерли еще 72 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный оперативный штаб в Telegram-канале.

Таким образом, общее число умерших в Москве составило 8828. Накануне сообщалось о 76 умерших.

В Москве за последние сутки выявили 7320 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в столице достигло 592 415. За все время в городе вылечились 441 535 пациентов, из них 6633 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа.

Ранее стало известно, что москвичей, массово скрывших от властей результаты тестов на COVID-19, оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. Горожанам напомнили, что штраф за неразмещение результата теста на коронавирус составляет 40 тысяч рублей. Если из-за этого был причинен вред здоровью граждан, то придется заплатить сумму от 150 до 300 тысяч рублей.

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