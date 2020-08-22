В Москве слесарь нашел в колодце два миллиона фальшивых рублей

В Москве слесарь во время рабочей смены нашел в колодце два миллиона рублей. Видео опубликовано в субботу, 22 августа, в Telegram-канале издания Baza.

Бригада слесарей Мосводостока выехала на работы в район Филевского парка около торгового центра «Горбушка». Мужчина полез в колодец и там нашел пакет с купюрами.

На записи видно, как слесарь радостно пересчитывает деньги и затем говорит коллеге: «Чего? Работать надо!».

Позже выяснилось, что найденные деньги — фальшивка. Кроме того, в колодец их подбросил коллега рабочего — так он решил разыграть знакомого. После этого слесарю стало плохо с сердцем.

В июле стало известно, что житель Москвы выиграл 300 миллионов рублей в «Столото». Москвич приобрел лотерейный билет в мобильном приложении и отгадал числа выигрышной комбинации.

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