В Москве снесли самое старое трамвайное депо

Отмечается, что здание находилось в аварийном состоянии, его ремонтировали в начале 1960-х годов. Устаревшие конструкции помещения не подходят для обслуживания новых трамваев. Кроме того, депо тупиковое — все вагоны заезжали туда задним ходом, что создавало трамвайные очереди.

«После ремонта здесь смогут работать и обслуживаться новые трамваи. Мы не имеем права дожидаться окончательного износа инфраструктуры, и все заинтересованы в том, чтобы трамвай развивался», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что, несмотря на пандемию коронавируса, в столице продолжается развитие транспортной системы. В свою очередь, Ликсутов отметил, что в городе прежде всего развивают рельсовый транспорт.

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