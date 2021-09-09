В Москве снесли самое старое трамвайное депо
В Москве снесли знаменитое самое старое трамвайное депо имени Петра Апакова 1909 года постройки. Об этом пишет Srelka Mag.
Московский департамент транспорта опубликовал изображения, как будет выглядеть трамвайное депо после реконструкции. Рендеры выложили в Telegram-канале «Дептранс Москвы» в четверг, 9 сентября.
«Расширяем проезд в депо и увеличиваем канавы, полностью модернизируем инфраструктуру, делаем "конвейерное" движение — трамваи смогут заезжать в депо быстрее и не будут тормозить движение на Шаболовке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здание находилось в аварийном состоянии, его ремонтировали в начале 1960-х годов. Устаревшие конструкции помещения не подходят для обслуживания новых трамваев. Кроме того, депо тупиковое — все вагоны заезжали туда задним ходом, что создавало трамвайные очереди.
«После ремонта здесь смогут работать и обслуживаться новые трамваи. Мы не имеем права дожидаться окончательного износа инфраструктуры, и все заинтересованы в том, чтобы трамвай развивался», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что, несмотря на пандемию коронавируса, в столице продолжается развитие транспортной системы. В свою очередь, Ликсутов отметил, что в городе прежде всего развивают рельсовый транспорт.
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