В Подмосковье водитель специально сбил собаку

В подмосковном Серпухове водитель специально сбил собаку породы шпиц. Об этом сообщает очевидец в группе «ВКонтакте» «Серпухов».

По словам жительницы округа, происшествие случилось на Октябрьской улице. По ее данным, мужчина за рулем авто намеренно гнал животное около 50 метров, а потом переехал собаку на своей иномарке. Также женщина рассказала, что пока она спускалась к дороге, собака пропала.

В комментариях пользователей смутила эта история. Одни спрашивали, почему собака была одна и без поводка, другие хотели уточнить, как это водитель гнался за шпицем несколько десятков метров, чтобы сбить, третьих интересовал вопрос, куда пропала якобы сбитая собака. Однако ответов от женщины, написавшей этот пост, не последовало.

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