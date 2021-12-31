В Москве спасли застрявшую в бутылке с орехами белку

В районе Филевский парк в Москве прохожие заметили застрявшую в пластиковой бутылке белку. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Бутылка выступала в роли кормушки, в которую люди положили орехи. Животное решило забрать угощения, но попало в западню. Неравнодушные москвичи сняли белку с дерева, отнесли к себе домой и там аккуратно высвободили из капкана.

Пользователи сети пришли в недоумение: многие не поняли, каким образом голова зверя пролезла в узкое горлышко. Одна из подписчиц канала возмутилась: «Разве для спасения обязательно было нести животное в квартиру?».

«Люди сделали неадекватные кормушки, а виновата белочка…» — поделилась мыслями россиянка.

Ранее россиянин пожаловался на лезущих в окно наглых белок.