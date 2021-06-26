В Москве спрогнозировали жару до 35 градусов

Жара до 35 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве и Подмосковье 26 июня. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в течение дня в столице возможен кратковременный дождь, гроза и град. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 17 метров в секунду.

Ночью в столичном регионе похолодает до 20-22 градусов тепла. Давление в Москве будет на уровне 745-746 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала сроки окончания жары. По ее словам, небольшое похолодание ожидается в Москве в начале следующей недели. Однако в целом теплая погода в столичном регионе сохранится до конца месяца.

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