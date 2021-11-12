В Москве «Спутником М» привили 56 несовершеннолетних

56 несовершеннолетних жителей Москвы привили препаратом от COVID-19 «Спутник М» в рамках третьей фазы клинических исследований. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного педиатра столичного департамента здравоохранения Исмаила Османова.

«Исследования будут проходить в течение года... Всего будет участвовать три тысячи детей-добровольцев. На данный момент записалось уже более двух тысяч детей», — сказал он. Уточняется, что в третьей фазе испытаний принимают участие подростки от 12 до 17 лет.

Ранее сообщалось о том, что во время третьей фазы тестирования 600 человек получат плацебо, 2400 — настоящую вакцину. Данные о распределении добровольцев не будут известны врачам и родителям подростков.