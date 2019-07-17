В Москве стало больше гроз

За последние 30 лет грозы в Москве стали наблюдаться в два раза чаще. Об этом в среду, 17 июля, сообщает портал «Метеоновости».

Кроме того, по данным синоптиков, в столице стали в четыре раза чаще фиксировать сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду. Также за последние три десятилетия увеличилась в полтора раза и частота сильных дождей (более 10 миллиметров осадков), которые могут значительно усложнить работу городских коммунальных служб.

Вместе с тем метеорологи отметили, что последствия непогоды в черте города обычно оказываются более серьезными, чем на природе. Так, в городе обычно гораздо сильнее грозовая деятельность, а ливни могут приводить к подтоплениям, так как вода не просачивается в грунт, а скапливается в тоннелях и на узких заасфальтированных улицах.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей, ожидающихся в столице с 16 по 18 июля. По прогнозу синоптиков, в эти дни в городе будет наблюдаться облачная погода, грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду.

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