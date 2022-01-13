В Москве стоимость черешни сравнялась с ценой на икру

Цены на черешню в Москве сильно поднялись и стали сравнимы со стоимостью икры. Об этом сообщил Telegram-канал «Интересная Москва», опубликовав фото из магазина с соответствующим ценником.

На снимке из одного из столичных гипермаркетов видно, что цена на ягоды составляет 3 599 рублей за килограмм. Горожане отмечают, что это не самая высокая цена на черешню в столице. Так, в одном из сервисов доставки просят от четырех до 7,5 тысяч рублей за килограмм в зависимости от сорта. На рынке в Люберцах стоимость ягоды составляет шесть тысяч рублей.

Ранее в ноябре 2021 года https://moslenta.ru/news/v-moskve-dopustili-rost-stoimosti-krasnoi-ikry-pered-novym-godom-16-12-2021.htm, что в России за последние 20 лет средняя стоимость лососевой икры выросла в 7,4 раза. Она превысила пять тысяч рублей за килограмм.