В Москве таксист насмерть сбил вышедшего из машины коллегу

Таксист в Москве насмерть сбил вышедшего из машины коллегу, два пассажира пострадали. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

По данным источника, ночью водитель такси из-за спущенного колеса остановился на четвертой полосе движения от края проезжей части на Киевском шоссе и вышел из машины. Мужчина не успел достать знак аварийной остановки, как на его стоящее транспортное средство и на него самого совершил наезд другой таксист. От полученных травм водитель неисправной машины погиб на месте, а его пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали.

Отмечается, что в другой машине такси пострадал девятимесячный ребенок, его также отправили в больницу. Во время поездки мать держала младенца на руках.

На совершившего наезд водителя составили административный протокол о несоблюдении требований к перевозке детей-пассажиров. В отношении собственника возбуждено уголовное дело об административном правонарушении, ответственность за которое также предусмотрена статьей 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).

Ранее выяснилось, что почти половина таксистов в Москве оказались иностранцами с национальными правами.