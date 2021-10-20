В Москве таксист выгнал пассажирку из машины из-за цены на поездку

21-летняя Анна Петрова рассказала, что водитель начал возмущаться почти сразу после того, как увидел стоимость, установленную агрегатором. Таксист угрожал ей, ругался матом и в итоге высадил москвичку у ближайшего магазина, закончив поездку.

Уточняется, что денежные средства были списаны с девушки заранее, однако на просьбу довезти ее до места назначения таксист приказал ей «выметаться» из его авто. Пассажирка отказалась выходить, после чего мужчина насильно вытащил ее за руки, нанеся при этом многочисленные травмы.

В результате пассажирка оказалась в медучреждении с ушибами и кровоподтеками. Она уже написала заявление в полицию, там начали проверку по факту случившегося.

Ранее московский таксист запер пассажирку в машине и уговаривал сходить на свидание в «Макдоналдс».