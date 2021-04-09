В Москве тополь придавил беглого преступника с Украины

Дерево рухнуло на 29-летнего мужчину на востоке Москвы. Пострадавшим оказался беглый преступник с Украины, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел вечером в четверг, 8 апреля. Украинец и трое его знакомых сидели на лавочке возле дома, 16, на Новогиреевской улице, когда поднялся ветер и пошел снег. По словам очевидцев, от порыва ветра пошатнулся тополь — дерево накренилось и придавило мужчин.

Один из пострадавших — гражданин Украины Максим Ковальчук — получил перелом грудины, сотрясение мозга и подвывих шейного позвонка, его госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации без сознания.

Издание пишет, что Ковальчук находится в розыске за незаконное производство, хранение, приобретение наркотиков без цели сбыта. Он скрывается от органов следствия Черкасской области с 2009 года.

В январе сообщалось, что преступник, находящийся в федеральном розыске, зашел без средств индивидуальной защиты в метро, привлек внимание контролера и полиции и был задержан. На станции метро «ВДНХ» контролер Ольга Яровая остановила пассажира без перчаток и выписала ему штраф. Заметив это, подошли сотрудники полиции и проверили нарушителя по базе данных. Оказалось, что мужчина — 26-летний уроженец Узбекистана, которого разыскивают за кражу (часть 3 статьи 158 УК РФ).

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