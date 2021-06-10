В Москве «трезвый водитель» угнал авто у пьяного

В Москве мужчина, оказывавший услугу «трезвый водитель», угнал автомобиль у пьяного владельца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, москвич, будучи в нетрезвом состоянии, заказал услугу «трезвый водитель». Прибывший на место водитель уехал на автомобиле премиум-класса без пассажира и исчез.

Впоследствии мужчина все же вернул транспортное средство, однако хозяин уже подал в правоохранительные органы заявление об угоне.

22 апреля сообщалось, что на Волгоградском проспекте в Москве пьяный водитель вез пьяного пассажира, протаранил несколько автомобилей и въехал в дерево.

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