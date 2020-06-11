В Москве у девочки воспалился бронх из-за арахиса

В Москве двухлетней пациентке понадобилась операция на левый главный бронх из-за застрявшего в нем арахиса. Об этом рассказали в городском департаменте здравоохранения.

Ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского. У нее подозревали бронхит, но во время рентгена врачи увидели, что левое легкое уменьшено в объеме, а правое, наоборот, «раздуто». Специалисты заподозрили наличие инородного тела в бронхах и направили ребенка к торакальным хирургам клиники. Они срочно сделали ригидную бронхоскопию и с помощью щипцов и видеооптики из левого главного бронха девочки извлекли орешек арахиса.

Хирурги определили, что он мешал ей уже около месяца. Орех разбух, полностью закрыл просвет бронха и вызвал воспаление его стенки, заключили врачи.

Сейчас девочку готовят к выписке, ей назначена терапия антибиотиками, противовоспалительными и отхаркивающими препаратами.

В мае в Москве госпитализировали шестимесячную девочку с химическими ожогами. Ее случайно обожгла трехлетняя сестра, которая в отсутствие матери взяла флакон с чистящим средством и начала поливать им все вокруг. Лицо и глаза девочки не пострадали, поскольку в тот момент она лежала на животе в детской кроватке. У нее были выявлены химические ожоги спины, шеи и рук.

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