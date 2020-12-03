В Москве ударят сибирские морозы

Синоптики пообещали москвичам холодную «марсианскую» погоду без снега и с температурой воздуха до минус 14 по ночам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик рассказал, что с вечера пятницы, 4 декабря, на погоду будет влиять Сибирский антициклон. Начиная с воскресенья, 6 декабря, в Москве установится солнечная погода и ударят сибирские морозы. «Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе температура упадет ночью до минус 9-14, днем минус 3-8. Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами "марсианская" погода"», — уточнил Тишковец.

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова в свою очередь отметила, что к следующим выходным температура воздуха может немного повыситься, так как влияние антициклона будет ослабевать, но морозы все равно сохранятся. Она также допустила «небольшой снежок».

Ранее стало известно, что в небе над Москвой пролетят сотни метеоров. Явление — звездопад из созвездия Близнецы — можно будет наблюдать 14 декабря. В тот же день, в 19:13 произойдет затмение Солнца с максимальной фазой.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!