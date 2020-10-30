В Москве умерли 55 пациентов с COVID-19

В Москве за прошедшие сутки скончались 55 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб столицы по ситуации с COVID-19 в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось о 69 погибших. Таким образом, с начала распространения эпидемии в Москве скончались 6768 человек с COVID-19.

По последним данным, общее число инфицированных в столице достигло 419 196. За последние сутки в Москве выявили 5268 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за все время в столице вылечились 307 816.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!