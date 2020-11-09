В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом

Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число скончавшихся достигло 7429 человек. Накануне сообщалось о 72 умерших.

За сутки в столице выявили 6897 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 475 166 человек. За все время в столице вылечились 343 226 пациентов.

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