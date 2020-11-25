В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Таким образом общее число скончавшихся с коронавирусом в столице достигло 8603 человек. Накануне сообщалось о 75 умерших.

В Москве за последние сутки выявили 4685 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 571 102. За все время в столице вылечились 422 189 пациентов, из них 5947 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа.

20 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом. Он назвал московские поликлиники лучшими в стране, отметив, что в них работают опытные и преданные своему делу врачи.

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