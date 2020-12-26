В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в столице выросло до 10 913. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся.

В Москве за последние сутки выявлено 7480 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в столице достигло 779 584. За все время от COVID-19 в городе вылечился 599 541 пациент, из них 5602 — за прошедшие 24 часа.

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