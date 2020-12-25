За прошедшие сутки в Москве умерли 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в столице выросло до 10 766. Накануне сообщалось о 74 скончавшихся.

В Москве за последние сутки выявлено 7315 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в столице достигло 772 104. За все время от COVID-19 в городе вылечились 593 939 пациентов, из них 5659 — за прошедшие 24 часа.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса в столице. Она ожидает, что при активном проведении вакцинации власти города смогут побороть коронавирус через несколько месяцев. «Наверное, к середине — концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», — добавила Ракова.

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