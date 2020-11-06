В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

Еще 75 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с вирусом достигло 7215 человек. Накануне сообщалось о 69 умерших.

6 ноября в Москве выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 456 689. За все время в столице вылечились 332 984 пациента.

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