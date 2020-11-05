В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 69 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб столицы.

Всего с начала эпидемии число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве достигло 7140. Накануне сообщалось о 67 умерших.

5 ноября в Москве выявили 5255 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Общее число инфицированных в столице достигло 450 436. За все время в столице вылечился 329 201 пациент.

2 ноября москвичам спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в декабре. Глава Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков рассказал, что есть три варианта развития событий: оптимистичный, средний и пессимистичный. Согласно первому сценарию, пик ожидается 17 декабря, второму — 14 декабря, третьему — 8 декабря. Уточняется, что первый пик по заражению в Москве был 19 мая, когда число активных больных COVID-19 превысило 116 тысяч.

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