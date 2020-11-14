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В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В Москве за последние сутки умерли еще 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония, а тест на COVID-19 дал положительный результат. Возраст скончавшихся пациентов не уточняется.
Таким образом, общее число погибших в столице достигло 7787. Накануне сообщалось о 69 умерших.
В Москве за последние сутки выявили 6427 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 503 943. За все время в столице вылечились 363 347 пациента, из них 4423 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа.
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