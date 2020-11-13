В Москве умерли еще 69 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли еще 69 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Возраст скончавшихся пациентов не уточняется. Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.

За сутки до этого в Москве скончались еще 70 пациентов с коронавирусом.

В столице за последние сутки выявили 5974 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 497 516. За все время в Москве вылечились 358 924 пациента, умерли с начала пандемии 7643 человека.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!