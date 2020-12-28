В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

Таким образом, число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 11 тысяч и достигло 11 064. Накануне сообщалось о 76 умерших.

В Москве за последние сутки выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом. Всего в столице насчитывается 792 457 случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся 171 698 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса в столице. «Наверное, к середине — концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», — предположила она.

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