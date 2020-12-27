В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы.

Накануне сообщалось о 73 умерших. Общее число скончавшихся достигло 10 989.

Ранее 27 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для жителей столицы старше 60 лет. Градоначальник напомнил, что Минздрав одобрил возможность привиться от коронавируса вакциной «Спутник V» пожилым людям. «Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь», — написал он.

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