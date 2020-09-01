В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве достигло 4844 человек. Ранее сообщалось об 11 умерших.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

За все время в столице было зафиксировано более 263 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 4832 человека умерли, еще 215 тысяч — вылечились. Всего в России было выявлено более миллиона случаев заболевания COVID-19.

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