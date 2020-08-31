В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с COVID-19.

Отмечается, что у всех погибших была выявлена пневмония, а тест на инфекцию дал положительный результат.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице выросло до 4833 человек. Накануне сообщалось о 12 умерших.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

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