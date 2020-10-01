В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли еще 28 пациентов с COVID-19. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом общее число умерших в столице достигло 5282. Днем ранее в Москве скончались 24 человека.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что москвичи не последовали рекомендациям перейти на удаленный режим работы, мягкие меры не дали почти никакого эффекта. Неутешительные результаты были заметны по тому, что в городе продолжали образовываться девятибалльные пробки, а в метро передвигалось много людей. «Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — отметил градоначальник.

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