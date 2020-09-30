В Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 24 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в официальном Telegram-канале.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напомнили в оперштабе.

Таким образом в городе с начала эпидемии умерли 5254 человека. Днем ранее в Москве скончались 27 человек.

Общее число инфицированных в столице достигло 292 601, из них вылечились 248 650 пациентов. Всего в России выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев выздоровления.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около четверти москвичей имеют антитела к коронавирусу.

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